“O benim arkadaşım, uğurum” dediği tilkiyle diyaloğu tebessüm ettirdi

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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir vatandaşın, evinin önüne sürekli gelen tilkiyi eliyle besleyerek, “O benim arkadaşım, uğurum” demesi, tebessüm ettirdi.

Safranbolu ilçesi Barış Mahallesi'ni mesken tutan bir tilki, Hediye Gökmen isimli vatandaşın evinin önüne yiyecek aramak için geldi. Bahçedeki tilkiyi fark eden Gökmen, dolabından çıkardığı etle tilkiyi besledi. “O benim arkadaşım, uğurum. Benim tavuklarıma hiç dokunmuyor yavrum” ifadelerini kullanan Gökmen’in tilkiyle diyaloğu tebessüm ettirdi.

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