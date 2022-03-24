Karabüklü tekvandocu Asya şampiyonu oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen Asya Tekvando Şampiyonası'nda Karabüklü sporcu Alican Özcan Asya Şampiyonu oldu.

Asya Tekvando Şampiyonası 1112 Mart tarihleri arasında 17 ülkeden sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Organizasyona katılan Karabüklü sporcu Alican Özcan 58 kilo sıkletinde rakiplerini eleyerek Asya Şampiyonu olmayı başardı.

Şampiyon olduğu için mutlu olduğunu belirten Özcan, turnuvaya sıkı hazırlandığını ve karşılığını aldığını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.