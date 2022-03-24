Köylere Hizmet Götürme Birliği 1. Olağan Toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köylere Hizmet Götürme Birliği 1. Olağan Toplantısı yapıldı

İHA

Köylere Hizmet Götürme Birliği 1. Olağan Toplantısı yapıldı

Safranbolu Köylere Hizmet Götürme Birliği 2022 Yılı 1.Olağan Birlik Meclisi Toplantısı ve birlik seçimleri Kaymakam Mehmet Türköz başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıya, Kaymakam Mehmet Türköz, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emrah Aydın, İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Ünal, Zafer Özdemir, Nuri Kırımlı, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özgür Bülbül, İlçe Özel İdare Müdürü Talha Durum, Su Kanal Hizmetleri Şefi Ayla Özençakır ve ilçe köy muhtarları katıldı.
Safranbolu İlçesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, 2005 yılında başlayan KÖYDES programları ve projeleri çok önemli hizmetlerin ve yatırımların adı olduğunu belirtti.
Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden bir tanesinin KÖYDES programları olduğunu ifade eden Sözen, “İl genelinde bakıldığında 228 milyon TL gibi bir rakam tahsis edilmiştir. Safranbolu özelinde ise şuan itibariyle bu rakam 49 milyon TL’dir. Bu yıl gelecek ödeneklerle 5556 milyon TL’yi bulması bekleniyor” dedi.
Tahsis edilen bu ödeneklerle Safranbolu ilçesinde 650 kilometre yol ağının 300 kilometresini asfalt yaptıklarını aktaran Sözen, “ Bunun dışında stabilize ve asfalta hazır hale getirdiğimiz yollarımız bulunmaktadır. Ayrıca başarıyla yaptığımız köprü ve menfez çalışmalarımız var. İçme sularında ise KÖYDES projeleri kapsamında 75 adet depo yapılmıştır. Bununla birlikte isale ve şebeke hatları 245 km’yi bulmuştur. Bilindiği üzere, çalışma şartlarımız ve sahalarımız şehirdekiyle aynı değil, zorlu arazi şartlarında bu çalışmalarımızı yürütüyoruz” diye konuştu.
“Özel İdaremiz 164 adet yeni iş makinası ve saatte 400 ton kapasiteli asfalt plenti ile bölgemizin parlayan yıldızı haline geldi” diyen Sözen şunları söyledi: “En önemli yatırımlarından biri olarak gördüğümüz kurmaya çalıştığımız sabit konkasörümüzdür. Bu yıl içinde alacağımız agreganın maliyeti 1516 milyon TL civarındadır. Fakat biz bunu tercih etmedik.10 milyon 100 bin TL’ye konkasörü kurup agrega üretimini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Kısaca söyleyecek olursak ya 1516 milyon TL’ye agrega alacağız ya da 10 milyon, 100 bin TL’ye konkasörü kurup kendi üretimimizi gerçekleştirerek uzun yıllar milletimizin hizmetine sunacağız. Buradaki amacımız daha fazla yatırım yapmak ve daha fazla hizmet götürmektir. Geçen yıl dünya pandemiyle kırılırken KÖYDES ödeneklerinde hiçbir azalma olmadı, aksine artış oldu. Bu yıl da bir atış bekliyoruz, bu da köylerimize, ilçelerimize yansıyacak ve hizmetlerimiz artarak devam edecektir. Safranbolu ilçemizde kaymakamımızla, il genel meclis üyelerimizle, ilçe özel idare müdürümüzle, köylere hizmet götürme müdürümüzle yıllardır oluşturduğumuz bir ahenk ve birliktelik var. Ekip ruhu ile çalışıyoruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın, devletimize zeval vermesin.”
Konuşmanın ardından birlik seçimleri ile toplantı sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabüklü tekvandocu Asya şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Karabüklü tekvandocu Asya şampiyonu oldu
“O benim arkadaşım, uğurum” dediği tilkiyle diyaloğu tebessüm ettirdi
YEREL HABERLER “O benim arkadaşım, uğurum” dediği tilkiyle diyaloğu ...
Başkan Vergili, Avrupa Yerel Yönetimler Meclisi’nin Türkiye raporunu değerlendirdi Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili: “PKK’nın en büyük destekçisi 1990’lara kadar Rusya, 1990’dan sonra ABD ve Avrupalı emperyalistlerdir” “Türkiye’nin, Irak, Suriye, Ukrayna olmasına siyasi partimiz olarak izin vermeyeceğiz” “Avrupa ve ABD’nin Rusya’yı cesaretlendirip, sessiz kalarak bugün Ukrayna işgal edildi” “Emperyalistlerin Türkiye üzerinde oynadıkları oyunda başarılı olamayacakladır”
YEREL HABERLER Başkan Vergili, Avrupa Yerel Yönetimler Meclisi’nin ...
Dünyanın en pahalı baharatı ‘Safran’ bitkisi konusunda 65 kadına eğitim verildi
YEREL HABERLER Dünyanın en pahalı baharatı ‘Safran’ bitkisi ...
Arabanın çarptığı hamile kedi ameliyat edildi
YEREL HABERLER Arabanın çarptığı hamile kedi ameliyat edildi
Karabük´te oto yedek parça deposunda yangın (3)
YEREL HABERLER Karabük´te oto yedek parça deposunda yangın (3)
Karabük'te depoda çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Karabük'te depoda çıkan yangın kontrol altına alındı
Karabük´te oto yedek parça deposunda yangın (2)
YEREL HABERLER Karabük´te oto yedek parça deposunda yangın (2)
Yangının çıktığı depodaki malzemeleri çıkartmak için zamanla yarıştılar
YEREL HABERLER Yangının çıktığı depodaki malzemeleri çıkartmak için ...
Oto yedek parça deposunda çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor Depoda çıkan yangında dumandan etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Oto yedek parça deposunda çıkan yangında soğutma ...
Karabük´te oto yedek parça deposunda yangın (1)
YEREL HABERLER Karabük´te oto yedek parça deposunda yangın (1)
Yedek parça deposunda korkutan yangın Dumanlar gökyüzünü kapladı, çevredeki binalar boşaltıldı
YEREL HABERLER Yedek parça deposunda korkutan yangın Dumanlar ...
Kanyonda 2 gündür mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı Kendisini kurtarmaya inen müdüre teşekkürünü böyle etti
YEREL HABERLER Kanyonda 2 gündür mahsur kalan köpeği itfaiye ...
Karabük Merkez Mahalle Muhtarlarından Başkan Sözen’e Ziyaret
YEREL HABERLER Karabük Merkez Mahalle Muhtarlarından Başkan Sözen’e ...
Sigara vermeyen market çalışanına saldırı kamerada
YEREL HABERLER Sigara vermeyen market çalışanına saldırı kamerada
Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 68 bin 471'e yükseldi Karabük’te otomobil, kamyon, otobüs ve minibüs sayısı düştü motosiklet ile traktör sayısı arttı
YEREL HABERLER Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 68 bin 471'e ...
Terk edilmiş araçta bandrolsüz sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Terk edilmiş araçta bandrolsüz sigara ele geçirildi
Yenice’de kitap kampanyası devam ediyor
YEREL HABERLER Yenice’de kitap kampanyası devam ediyor
Doğal felaket tehlikelerine karşı mesaj veren “Sonra/Then” resim sergisi açıldı
YEREL HABERLER Doğal felaket tehlikelerine karşı mesaj veren ...
KBÜ’de bahar konseri etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER KBÜ’de bahar konseri etkinliği düzenlendi
Üç haftalık antrenmanla Türkiye ikincisi olan Umut, engelini sporla aşıyor Bedensel engelli Umut, halterde Avrupa ve olimpiyat şampiyonu olmayı hedefliyor
YEREL HABERLER Üç haftalık antrenmanla Türkiye ikincisi olan Umut, ...
Müşteri gibi geldi, 3 bin 500 liralık gümüş takılarla kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Müşteri gibi geldi, 3 bin 500 liralık gümüş takılarla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.