MÜSİAD’tan Acil tıp teknisyenlerine anlamlı hediye

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Karabük Şubesi, ‘Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri’ gününde sağlıkçılara anlamlı hediye gönderdi.

MÜSİA D Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal ve yönetim kurulu üyeleri, her yıl 22 Mart’ta kutlanan Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri’ gününde sağlıkçıların günü kutlayarak, her birinin adına özel anahtarlık hediye etti.

Şube başkanı Ünal, sağlıkçıların özellikle korona virüs döneminde yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirterek, “ Acil sağlık hizmetlerinde gecesini gündüzüne katarak çalışan sağlıkçı arkadaşlarımızın günlerini kutlarım. Bizlerde MÜSİAD ailesi olarak sağlık çalışmalarımızın gününde onların yanında olduğumuzu hissetmeleri adına yaptırdığımız hediyeler, onların insanımıza verdiği hizmetin yanında küçük kalır. Tüm sağlık personelinin özverili çalışmalarından dolayı günlerini kutlar ve görevlerinde başarılar dilerim” dedi.

112 Başhekimi Dr. Engin Ekmekçi, UMKE sorumlusu Sadık Başkaya, ASOS Sorumluları Merve Özdemir, Mesut Kavasbaşıoğlu ve ATT Melek Çay, Cengiz Ünal’ı ziyaret ederek verdikleri destekten, ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ettiler.

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