Oto yedek parça deposunda çıkan yangının hasarı gündüz ortaya çıktı Oto yedek parça deposundaki yangının hasarı 20 milyon TL olarak tahmin ediliyor

Karabük’te bir oto yedek parça deposunda çıkan yangın 5 saat sonra kontrol altına alınırken, yaklaşık 20 milyon TL'lik olduğu tahmin edilen hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

Beşbinevler Bahçelievler mevkiinde oto yedek parçalarının bulunduğu fabrikada dün henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Madeni yağların yanı sıra oto parçaları, kimyasal maddelerin de yanmasıyla siyah dumanların adeta gökyüzünü kapladığı yangın 5 saat sonra kontrol altına alınabilirken 8 saatlik soğutma çalışmasının ardından söndürüldü. Yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıkarken, meydana gelen hasarın yaklaşık 20 milyon TL olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan eksper ekipleri de olay yerine gelerek hasar tespitinde bulundu.

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