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KARDEMİR 100. yılında karbon nötr bir şirket olmayı hedefliyor KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar: “Şirketimiz son bir yılda net borçluluk yerine net nakit üreten konuma geldi”

İHA

KARDEMİR 100. yılında karbon nötr bir şirket olmayı hedefliyor KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar: “Şirketimiz son bir yılda net borçluluk yerine net nakit üreten konuma geldi”

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) 27. Olağan Genel Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Bayraktar, KARDEMİR'in kuruluşunun 100. yılındaki hedefinin karbon nötr bir şirket olmak olduğunu belirtti.
KARDEMİR 27. Olağan Genel Kurulu, Eğitim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel kurula Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar, Başkan Vekili Ömer Demirhan, yönetim kurulu üyeleri Zehra Zümrüt Selçuk, Kamil Güleç, Mustafa Aydın, Muhammed Ali Oflaz ve hissedarlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar, “Dünyada pandemi sonrasında hızlı bir ekonomik toparlanma sürecine girilirken emtia ve enerji piyasalarında yaşanan sıkıntılar, tedarik zincirindeki bozulmalar ve en nihayetinde hemen yanı başımızda ortaya çıkan savaş nedeniyle yeni bir belirsizlik döneminde olduğumuzu üzülerek ifade etmek istiyorum. Bu süreçten de ülkemizin ve şirketimizin en iyi şekilde çıkması için Kardemir ailesi olarak tüm gücümüzle, tüm enerjimizle gayret edeceğimizi de vurgulamak istiyorum” dedi.
KARDEMİR’in 2021 yılında ham çelik üretimine 2 milyon 439 bin ton katkı sağladığını belirten Bayraktar, “2021 yılında dünya ham çelik üretiminde yüzde3,7’lik bir artış olduğunu görüyoruz. Dünyanın yedinci büyük çelik üreticisi olan Türkiye ise yüzde 12,7’lik artış oranı ve 40,4 milyon tonluk üretimiyle tüm zamanların en yüksek üretim rakamına ulaştı. Kardemir olarak ülkemizdeki bu üretime 2 milyon 439 bin tonluk katkı sunduk. 2021 yılında Türkiye’nin çelik ürünleri ihracatı yüzde 19,9 artış gösterdi. Sektörümüz, Türkiye’nin genel ihracatında otomotiv ve kimyadan sonra üçüncü sırada yer aldı. 2021 yılında ülkemizin yüksek katma değerli ürün ihracatı da hızla artarak, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 111’den yüzde 115 seviyelerine yükseldi” ifadelerini kullandı.
Bayraktar, geçtiğimiz yıl başta çevre yatırımları olmak üzere yaklaşık 424 milyon TL yatırım gerçekleştirildiğini aktararak şunları söyledi:
“Önemli enerji yatırımlarından biri olan 30 megavatlık turbo jeneratör yatırımını devreye alarak, elektrik üretim kapasitemizi 107,5 megawata, iç karşılama oranlarımızı da yaklaşık yüzde 50 seviyelerine ulaştırdık. 84 farklı üretim ve operasyon kaleminde rekor üretimler gerçekleştirdik.”
Çelik kalitesi ve ürün ebadı bazında toplam 74 kalem yeni ürünün sepete eklendiğini kaydeden Bayraktar, Avrupa Birliği, Balkanlar, Kuzey Afrika, Güney Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu’nun geçtiğimiz yıl fabrikanın ihracat pazarı olduğunu söyledi.

“Finansal performans ile son bir yılda net borçluluk yerine net nakit üreten konuma geldi”
Geliştirilen yeni ürünler ve artan çelik kalitesi ile pazarlama ve ihracat faaliyetlerine hız veren fabrikanın özellikle 2021 yılının ikinci yarısında yaklaşık 35 bin ton ihracat gerçekleştirdiğini ve 28 milyar dolar gelir elde ettiğini anlatan Bayraktar, “Türkiye demir çelik sektöründeki en kapsamlı dijital dönüşüm projesi olan SAP S/4 HANA projesini devreye aldık. Bu dönemde satış gelirlerimiz bir önceki yıla oranla yüzde 96’lık artışla 14,76 milyar TL’ye ulaştı. 2021 yılında net karımız 3,85 milyar TL olurken, şirketimizin net nakit toplamı 2021 yılı sonu itibarıyla 2,74 milyar TL oldu. Şirketimiz, bu finansal performans ile son bir yılda net borçluluk yerine net nakit üreten, aynı zamanda döviz pozisyon açığını son on yılın en düşük seviyesine düşüren bir konuma geldi” şeklinde konuştu.

"100. yılında karbon nötr bir KARDEMİR için çalışıyoruz"
"Kardemir başta olmak üzere Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşları için yenilenebilir enerji yatırımları, enerji verimliliği uygulamaları ve yakıt olarak hidrojen kullanımının değerlendirilmesi gibi araçlar önümüzdeki dönemde ön plana çıkmaktadır" diyen Bayraktar, "Kardemir’in öz tüketimini karşılamaya yönelik güneş enerjisi ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı santral kurulumlarıyla şirketimizin karbon ayak izini azaltmayı ve enerji maliyetlerini de düşürmeyi hedefliyoruz. Şirket olarak dünyadaki tüm gelişmeleri yakından takip ediyor, hazırlıklarımızı da akılcı bir şekilde planlayarak sürdürülebilir ve 100. yılında karbon nötr bir KARDEMİR için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Bayraktar, hissedarlara yönelik temettü çalışmalarının tamamlandığını, genel kurulun kabul etmesi halinde 1 milyar TL kar dağıtılacağını ve bununla en yüksek kar payının dağıtımının gerçekleştirileceğini kaydetti. KARDEMİR’in hedeflerinden bahseden Bayraktar, “Yerli ve milli üretime en üst seviyede katkı sağlamak, stratejik ve katma değeri yüksek ürünler üretmek, farklı pazarlarda ihracat kapasitemizi artırmak, geri kazanımlarımızla enerjide iç karşılama oranımızı yükseltmek ve bütün bunların sonucunda da ortaklarımızın ve tüm paydaşlarımızın refahına hizmet edecek sürdürülebilir büyümeyi sağlamaktır. Yönetim Kurulumuz, tüm paydaşlarının hakkını korurken şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla geleceğin KARDEMİR’ini inşa etmeye çalışmaktadır. Bu doğrultuda şirketimizi bölgenin ve Türkiye’nin en önemli şirketleri arasında hak ettiği yeri alması vizyonuyla çalışmaya devam edeceğiz. Şirketimizin öz tüketimini karşılamaya yönelik güneş enerjisi ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı santral kurulumlarıyla şirketimizin karbon ayak izini azaltmayı ve enerji maliyetlerini de düşürmeyi hedefliyoruz” dedi.
Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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