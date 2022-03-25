Bayraktar, "Tedarik zincirindeki bozulmalar aslında dünyanın belli üretim merkezlerine ihtiyacını ortaya çıkardı" KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Alparslar Bayraktar : “Türkiye gibi sanayisi güçlü, teknik eleman kabiliyeti yüksek olan ülkelerin daha öne çıkacağı döneme doğru gidiyoruz”

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Alparslan Bayraktar, dünyada bir tane tedarikçinin olmasının bütün sistemi bozduğunu, Türkiye gibi sanayisi güçlü, teknik eleman kabiliyeti yüksek olan ülkelerin daha da öne çıkacağı döneme doğru gidildiğini belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Alparslan Bayraktar, genel kurul sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. 2021 yılını oldukça başarılı bir şekilde geçirdiklerini belirten Bayraktar, “Elbette bütün dünyada çelik sektörünün de fevkalede başarılı olduğu bir yıl vardı. Dolayısıyla ortaya konan performansın bir kısmını bu sektörde yaşanan olumlu hava, şartlara bağlayabilirsiniz ama yine hepinizin malumu dünya genelinde 20192020 yılında da sektör çok kötü değildi ama finansal sonuçlarımız bugünün çok gerisindeydi. Bu ikisini bir araya getirmekte herhalde daha doğru olur diye düşünüyorum” dedi.

KARDEMİR’de yeni yönetim kurulu olarak amacın bütün paydaşlarla birlik ve uyum içerisinde çalışma yürütmek olduğunu ifade eden Bayraktar, “Bu sayede inanıyorum bu başarılı sonuçların da katkısı en önemlisidir. Biz bu şehirle işçilerimizle bütün paydaşlarımızla birlik içerisinde hareket ettiğimizde de başarının bu yıl da devam ettireceğimizi ifade edebilirim. Geçen seneden başlayarak istihdamla alakalı ciddi bir program var. İnşallah bu senede 200 personel alıyoruz. Elbette finansal sonuçlar iyi olduğunda bu personelleri alıyoruz. Yani zaman zaman beklentileri karşılayamadık diye eleştiriler oluyor ama şirketin gidişatına göre bunlar alınıyor. Şirket büyüdükçe, finansal ve mali sonuçları arttıkça bu sayıda inşallah yukarıya gidebilir. Gençlerimizin de çalışmak için mutlu olacağı, çalışmak için heveslendiği bir Karabük şirketi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Pandemiden çıktıktan sonra yeni bir belirsizlik dönemine girildiğini aktaran Bayraktar, ithal edilebilecek ürünlerin tedariği ile ilgili, “Özellikle emtia ve enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve belirsizlikler zorlayıcı ama biz tedarikle alakalı farklı kaynaklardan farklı ülkelerden, farklı kıtalardan tedarik sağlayabiliyoruz” ifadelerini kullandı.



“Türkiye gibi sanayisi güçlü, teknik eleman kabiliyeti yüksek olan ülkelerin daha öne çıkacağı döneme doğru gidiyoruz”

250 bin tonla sınırlandırılan ihracatın kaldırılması sonrası KARDEMİR’in ihracat yapıp yapmayacağı sorusu üzerine Bayraktar şunları söyledi: “KARDEMİR’de ihracat hedefi önümüzdeki dönemde stratejik hedeflerimiz arasında en önemli hususlardan bir tanesi. Üretim anlamında iki husus, yani daha katma değerli ürün. Özellikle ihracat kabiliyetimizi geliştirmek için bir çaba içerisindeyiz. Geleceğin KARDEMİR’i nasıl olmalı derseniz bunu söyleyebiliriz. Bunun lojistik imkanlarının da sağlanması lazım ama şunu görüyoruz dünyada yaşanan temel problem bu tedarik zincirindeki bozulmalar aslında dünyanın belli üretim merkezlerine ihtiyacını ortaya çıkardı. Yani dünyada bir tane tedarikçi olduğunda bütün sistem bozulmaya uğruyor. Onun için Türkiye gibi sanayisi güçlü, teknik eleman kabiliyeti yüksek olan ülkelerin daha öne çıkacağı döneme doğru gidiyoruz. İnşallah bunu fırsata çevirebiliriz diye düşünüyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.