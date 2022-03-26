Tek suçu park halindeki aracına binip beklemekti Park halindeki aracına bindi, saniyeler sonra kaza meydana geldi

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Karabük’te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin park halindeki otomobile çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Zonguldak Caddesi'nde meydana geldi. Park halinde bekleyen bir otomobile, kontrolden çıkan başka bir otomobilin çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi. Görüntülerde park halinde olan sürücünün aracına bindikten saniyeler sonra kazanın meydana geldiği görülüyor.

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