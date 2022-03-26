İki gündür havalandırma boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük’te bir evin çatısındaki 4 metrelik havalandırma boşluğunda iki gündür mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Beşbinevler 75. Yıl Mahallesinde meydana geldi. Berkcan Akbaş isimli vatandaş çatıdan gelen sese baktığında havalandırma boşluğunda bir kedinin mahsur kaldığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Halat yardımıyla yaklaşık 4 metrelik boşluğa iniş yapan ekipler kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kedi yiyecekle beslendikten sonra doğal yaşam alanına salındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.