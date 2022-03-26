Mehmet Ali Şahin: Yüreğin yetiyorsa Cumhurbaşkanı adayı ol



Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)TBMM eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Mehmet Ali Şahin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener´in başbakan olacağı yönündeki sözü üzerine, "Artık başbakanlık kaldırıldı Meral Hanım. Başbakan olacağım diye ortalarda dolaşma. Millete de söyleme gülünç duruma düşüyorsunuz. Yüreğin yetiyorsa Cumhurbaşkanı adayı ol" dedi.

TBMM eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Mehmet Ali Şahin, Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi´nde AK Parti Karabük İl Başkanlığı´nın genişletilmiş il danışma meclisi toplantısına katıldı. Son anket sonuçlarını salondakilerle paylaşan Şahin, "Meral Hanım geçen gün, efendim biz yeniden Tayyip Erdoğan seçmeyeceğiz, kimsenin tanımadığı, etliye sütlüye karışmayan, Türkiye´nin meseleleri ile ilgilenmeyen, sembolik yetkilere sahip bir Cumhurbaşkanı seçeceğiz, dedi. Peki, Türkiye´yi kim yönetecek? Meral hanım diyor ki `Ben başbakan olacağım´. Bakın Meral Hanım bu bir hayaldir. Kılıçdaroğlu´na da diğerlerine de söylüyorum, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden vazgeçip yeniden parlamenter sisteme geçmek tam bir hayaldir. Buna sizin gücünüz yetmeyecek. Gücünüz yetiyorsa yapın bakalım. En son ki anket sonuçları elimde. AK Parti yüzde 38.7, CHP 25.1, İYİ Parti 11, MHP 10.5, HDP 9. Arkadaşlar 2018´deki durumlarını ancak koruyorlar. Bırakın ilave 130, 170 milletvekili çıkartmayı, iktidara bile gelemeyeceksiniz. Hangi güçlendirilmiş parlamenter sistemden bahsediyorsunuz." dedi.

`YÜREĞİN YETİYORSA CUMHURBAŞKANI ADAYI OL´

"Meral Hanım, ben meclis başkanıyken benim yardımcılarımdan birisiydi" diyen Şahin, "Kılıçdaroğlu da CHP grup başkanvekiliydi. Biz haftada 3 gün bir araya gelirdik mecliste. Onlar benim şahsen dostlarımdır. Buradan eski arkadaşları olarak bu hayaldir, buradan netice almanız mümkün değil. Kendinizi ve adayınızı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre hazırlayın. Zaten seçime böyle gireceğiz. `Ben hiçbir şeye karışmayacağım´ diyen cumhurbaşkanına bu millet niye oy versin? Bu akılsızlıktır. Bu sevdadan vazgeçin. Başbakan olacakmış. Artık başbakanlık kaldırıldı Meral Hanım. Şu anda başbakan yok. Başbakan olacağım diye ortalarda dolaşma. Millete de söyleme gülünç duruma düşüyorsunuz. Yok böyle bir görev. Yüreğin yetiyorsa Cumhurbaşkanı adayı ol." diye konuştu.

`KILIÇDAROĞLU´NA GÜVENMİYORLAR´

Millet ittifakında en büyük partinin CHP olduğunu ve adayın Kılıçdaroğlu´nun olması gerektiğini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Millet ittifakının 6 partisi bir araya gelmiş Cumhurbaşkanı adayı arıyorlar. Bizim iktidar partisi Cumhur ittifakını kurdu. AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi. Kim Cumhurbaşkanı adayımız? Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü bu ittifakın en büyük partisi AK Parti. Diğerleri de `tamam bizim Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan´dır´ diyor. O ittifakta yer alan altı siyasi parti de en büyük parti CHP. Aslında normal olması gereken Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu olması lazım. Diğer partilerin de `Bu ittifakın en büyük partisi, ana muhalefet partisi genel başkanı Kılıçdaroğlu´dur, bizim Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu´dur´ demesi lazım. Diyemiyorlar, güvenmiyorlar. Çünkü Kılıçdaroğlu´na güvenmiyorlar. Peki, güvenmediğiniz yerde niye birlikte oluyorsunuz?" (DHA)DHA-Politika Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2022-03-26 18:59:43



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