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Metrelerce sürüklenen tır alev aldı, yüzlerce çocuk bezi ve deterjan yola savruldu

İHA

İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D100 karayolunda devrilen çocuk bezi ve deterjan yüklü tır, metrelerce sürüklendikten sonra alev alarak yandı.

Metrelerce sürüklenen tır alev aldı, yüzlerce çocuk bezi ve deterjan yola savruldu

İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D100 karayolunda devrilen çocuk bezi ve deterjan yüklü tır, metrelerce sürüklendikten sonra alev alarak yandı.
Kaza, İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D100 karayolu Karabük Köprülü Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Serhat C. (35) idaresindeki 02 DD 152 plakalı tır, kontrolden çıkıp devrildikten sonra metrelerce sürüklendi. Tır dorsesinde bulunan yüzlerce çocuk bezi ve deterjan yola savrulurken, aniden alev alan araç yanmaya başladı. Kazada sürücü yaralanırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yeni bir kaza riskine karşı yol trafiğe kapatıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yolun temizlenmesiyle trafik ulaşıma kontrollü bir şekilde açıldı. Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlatırken, tırın yurt dışına gittiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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