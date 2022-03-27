Amatör maç sonrası polis ile taraftar arasında gerginlik Polis tribünden çıkmak isteyen taraftara biber gazı ile müdahale etti

Karabük Cengiz Ünal 1. Amatör Lig playoff maçında oynanan Kapullu Futbol Kulübü Safranboluspor maçının ardından taraftar ile polis arasında gerginlik yaşandı. Polisin biber gazı ile müdahale ettiği olayda kulüp yetkililerinin araya girmesiyle taraftar bölgeden uzaklaştırıldı.

500 evler futbol sahasında Kapullu FK ile Safranboluspor karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı gollerle 11 sonra erdi. Maç sonrası tribünde takımlarını destekleyen Kapullu taraftarı maç sonu stattan ayrılmak istediği sırada polis izin vermedi ve taraftar ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Bu sırada demir kapıyı kapatan polis ekipleri, taraftara biber gazı sıktı. Gergin anların yaşandığı olayda engelli bir kız çocuğu da sinir krizi geçirirken, annesi polislere sitem etti.

Futbolcu ve kulüp yöneticilerin araya girmesiyle taraftarlar bölgeden uzaklaştırıldı. Bu sırada bazı taraftarlar ise biber gazından etkilendi.

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