Safranbolu itfaiyesinden yangınlara karşı eğitim

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunda yangın tatbikatı yaptı.

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri okullarda, resmi daireler ve tarihi yapıların bulunduğu bölgelerde yangına karşı alınması gereken önlemler ve yangın anında yapılması gerekenlerle ilgili eğitim çalışmalarına devam ediyor. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu bahçesinde gerçekleştiren eğitim de ekipler, kurum personeline yapılması gerekenleri uygulamalı olarak gösterdi.

Tatbikatların meydana gelebilecek yangınlara karşı önemli olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Elif Köse, “Personelimiz oldukça deneyimli. Bilgi birikimlerini ilçemizde bulunan kurumlarla da paylaşarak, riski en aza indirmek için çabalıyorlar. Bu bağlamda çeşitli mekânlarda verilen eğitimler devam ediyor. Arkadaşlarımız, son olarak Koruma Kurulu bahçesinde kurum personeline yapılması gerekenleri uygulamalı olarak gösterdiler” dedi.

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