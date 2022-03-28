Kızılay’da yeni başkan Av.Cemalettin Yavaşcı oldu

Türk Kızılay Karabük Şubesi’nde tek liste ile gidilen genel kurulda; Karabük İl Özel İdaresi Hukuk Müşaviri Av.Cemalettin Yavaşcı başkanlığa seçildi.

Karabük Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleşen olağan genel kurulda Divan başkanı ve katip üyelerinin seçilmesinin ardından Kızılay Karabük Şube Başkanlığı görevini devreden Dursun Yeşiloğlu, açılış konuşmasında, görev süresince yapmış olduğu çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Türk Kızılayı Karabük Şube Başkanlığı’na seçilen Av.Cemalettin Yavaşcı ise, seçilen yeni yönetimi ile devraldığı bayrağı layıkıyla taşımak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Başkan Yavaşçı, “ Öncelikle Karabük Şubemizin bu günlere gelmesinde emeği geçen eski başkanlarımıza yönetimlerine, gönüllülerimize ve bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca geçtiğimiz dönem birlikte çalıştığımız Dursun Yeşiloğlu başkanımıza ve yönetim kuruluna, kadın ve gençlik teşkilatımız ve gönüllülerimize vermiş oldukları hizmetler için çok teşekkür ederim.

Başkanvekili olarak yönetimde bulunduğumuz süreçte edindiğimiz tecrübelerle gelirlerin artırılması ve bunun sonucunda Türk Kızılay’ını misyonuna uygun şekilde hizmetlerin daha üst seviyeye çıkarılması için, yeni yönetimimizle birlikte elimizden geleni fazlasıyla yapmak için gayret göstereceğiz” dedi.

Av. Cemalettin Yavaşçı başkanlığında Türkiye Kızılay Karabük Şubesi Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; “Yönetim Kurulu: Adem Çelebi, Baki Bilal Demirci, İsmail Aydın, Lütfü Köm, Necati Ton, Samed Salt, Şeyma Gedik ve Zühal Kahraman. Şube Denetçisi Fikri Özdem, Üst Kurul delegeleri ise Dursun Yeşiloğlu, Ömer Çölova ve Zeki Öz.”

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