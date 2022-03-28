Karabük’te ramazan pide fiyatları belirlendi

11 Ayın Sultanı Ramazan ayında Karabük’te pide fiyatları belirlendi.

Karabük Lokantacılar,Pastaneciler,Fırıncılar,Otelleciler ve Bakkallar Odası Başkanı Fikret Arslan, 2 Nisan'da başlayacak Ramazan ayında, 300 gram ramazan pidesinin 5 liraya satılacağını söyledi.

Arslan, fırıncılardan gelen teklifleri doğrultusunda Esnaf Odaları Birliği tarafından pide fiyatlarının belirlendiğini kaydederek, “300 gram pide 5 lira, 300 gram yumurtalı pide 6.5 lira, 450 gram pide 7.5 yine 450 gram yumurtalı pide ise 9 lira olarak belirlendi. Bu vesile tüm ile tüm halkımızın şimdiden Ramazan aynı tebrik ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.