Karabüklü öğrencilerden 4 altın madalya

Bolu’da düzenlenen ‘İmparatorluk Mirası Osmanlı Mutfağı Yemek Yarışması’nda Karabüklü öğrenciler 4 altın madalya almayı başardı.

Türkiye genelinde 54 okulun katılımıyla Bolu’da düzenlenen ‘İmparatorluk Mirası Osmanlı Mutfağı Yemek Yarışması’na Karabük Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Öğrencileri Büşra Nur Bozkurt , Medine Özçelik, Melike İrem Bölüm ve Sevilay Bozkurt katıldı.

Başlangıç olarak ıspanaklı peruhi , ana yemekte mutancana, tatlıda mısır unu helvası ve haspir şerbeti ile katılan öğrenciler 4 altın madalya kazandı. Ayrıca öğrenciler mısır unu helvası ile Bolu Gastronomi Derneği Başkanı ve jüri üyelerinin tamamının onayıyla jüri özel ödülünü almaya hak kazandılar.

Öğrencileri, başarılarından dolayı tebrik eden İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, başarıda katkısı bulunan okul idarecilerini, öğretmenleri ve ailelerini de tebrik etti.

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