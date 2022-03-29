Vali eşi, Türkiye’nin ilk bebek kütüphanesinde çocuklar için masal okudu

Karabük’te açılan Türkiye’nin ilk bebek kütüphanesinde Vali Fuat Gürel’in eşi Özlem Aras Gürel, 58. Kütüphane Haftası etkinlikleri dolayısıyla çocuklara masal okudu.

Ülke genelinde "Kütüphanede Hayat Var" sloganıyla düzenlenen 58. Kütüphane Haftası etkinlikleri Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen programla kutlanmaya devam etti. Karabük Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi öğrencileri için Türkiye’nin ilk bebek kütüphanesi bölümünde masal etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Karabük Valisi Fuat Gürel’in eşi Özlem Aras Gürel, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hülya Özgün ve belediye yetkilileri katıldı.

Etkinlikte çocuklarla sohbet eden Özlem Aras gürel, daha sonra masal köşesine geçerek ‘Bibliyo Fil’ masalını okudu.

Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hülya Özgün gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bebeklere ve çocuklara kitap okuyoruz burada. Bugün hem farklı bir ortam olması için hem de kanaat önderi seçebilecekleri rol model olarak valimiz ve eşini davet ettik. Onlarla çocukları buluşturduk. Güzel bir okuma gerçekleştirildiğini ve verimli geçtiğini düşünüyorum” dedi.

Özgün, Türkiye’nin ilk bebek kütüphanesinde gerçekleştirilen etkinliğin oldukça verimli geçtiğini, bebek kütüphanesine olan talebe yetişemediklerini belirterek, “Yoğunlukta olsa çok zevkli bir uğraş. Hem işimizi yapmış oluyoruz hem de eğlenmiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından çocuklara rozet takılmasıyla etkinlik sona erdi.

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