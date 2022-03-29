Yenice’de çatı yangını büyümeden söndürüldü

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Karabük’ün Yenice ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Esenköy Çay Mahallesinde meydana geldi. Coşkun İnam’a ait 3 katlı evin çatı katında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar durumu Yenice Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen ekipler alevlere müdahale ederken, yangında son katın bir bölümü ile çatıda maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili Jandarma ekipleri tahkikat başlattı.

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