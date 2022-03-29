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Lastiği patlayan pikap takla atıp tarlaya uçtu: 2 yaralı

İHA

Lastiği patlayan pikap takla atıp tarlaya uçtu: 2 yaralı

Karabük’ün Eflani ilçesinde seyir halindeyken lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkan pikabın takla atarak tarlaya uçması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Karagözoğlu köyü Yarış düzü mevki'inde meydana geldi. İlçe istikametinden Pınarbaşı’na seyir halinde olan Sinan A. idaresindeki 06 DA 1988 plakalı pikap, lastiğin patlaması nedeniyle kontrolden çıkıp takla atarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan bir yolcu da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, İlçe Devlet Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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