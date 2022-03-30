Okula giden kız çocuğu köpeklerin saldırısından duvardan atlayarak kurtuldu Kız çocuğunun köpeklerin saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı Başıboş sokak köpekleri site sakinlerinin korkulu rüyası oldu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde okula giden bir kız çocuğunun sokak köpeklerinin saldırısından duvardan atlayarak kurtulduğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Türkiye gündemine oturan köpek saldırılarından biri de Karabük’ün Safranbolu ilçesi eklendi. Dün sabah okula gitmek için evinden çıkan bir kız çocuğuna boş arazide bekleyen başıboş sokak köpekleri saldırdı. Genç kız, üzerine koşan köpeklerden yaklaşık 1.5 metre yüksekliğindeki duvardan atlayarak kurtulabildi. Büyük korku yaşayan genç kızın köpeklerin saldırısından kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.