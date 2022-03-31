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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Safranbolu'da öğrencilerden anlamlı etkinlik

İHA

Safranbolu'da öğrencilerden anlamlı etkinlik

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Kütüphane Haftası" çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
58. Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde Safranbolu'da öğrenciler tarafından okul bahçelerinde oluşturulan koreografiler renkli görüntülere sahne oldu. Öğrenciler ve öğretmenler okul bahçelerinde, parklarda okuma saati etkinlikleri düzenleyerek kitap okumanın önemine dikkat çekiyor.
Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, ilçede kütüphanesiz okulun kalmadığını belirtti. Gümüş, "Başlattığımız kitap kampanya ile de kütüphanelerimizi zenginleştiriyoruz. Bunların yanı sıra okuma kültürünü yerleştirme ve okul kütüphanelerinin etkin olarak kullanılmasına yönelik de çalışmalar yürütüyoruz. 58. Kütüphane Haftası da okullarımızda anlamlı etkinliklerle kutlanıyor. Amacımız kitap okuma ve kütüphane kullanma sevgisi ve alışkanlığını yediden yetmişe her bireye kazandırmak, kitap okuma becerilerini geliştirerek, yenilikçi yöntemlerle ve etkinliklerle öğrencilerimizin kitapla buluşmalarını sağlanmak ve okuma kültürünü geliştirilmek. Bu amaç ve hedef doğrultusunda özveri ile çalışan öğretmenlerimize ve öğrencilerimize, her projede yanımızda olan değerli velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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