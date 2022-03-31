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FENOFEM Sanal Sanayi Fuarı'nın açılışı Karabük Üniversitesi’nde yapıldı

İHA

FENOFEM Sanal Sanayi Fuarı'nın açılışı Karabük Üniversitesi’nde yapıldı

Karabük Üniversitesi’nde, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) temelinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 85. yıl dönümü etkinlikleri dolayısıyla düzenlenen 2. Uluslararası "3 Nisan FENOFEM Sanal Sanayi Fuarı" açıldı.
Mühendislik Fakültesi Hamit Çepni Konferans Salonu'nda yapılan açılışa Karabük Valisi Fuat Gürel, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar, Karabük TSO Başkanı Mehmet Mescier, KARDEMİR Kurumsal İletişim Müdürü Şakir Kurter, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Fuarın açılışında konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, 3 Nisan’ın sanayi günü ilan edilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti. KARDEMİR’in hem şehrin hem de ülke sanayisinin altyapısını geliştiren çok önemli bir işletme olduğunu ifade eden Gürel, “Aynı zamanda sadece kendisini geliştirmemiş ülkemizdeki sanayi işletmelerinin kurulmasına öncülük etmiş. İlimizde şu anda iki tane Organize Sanayi Bölgesi var, biri dolmuş durumda. Yeni bir yerimiz kalmadı, devam eden yatırımlarımız var. Karabük’ü ifade ederken aklıma şu geliyor. Bir taraftan sanayisi, bir taraftan turizmi, bir taraftan da eğitim altyapımızın güçlü yanlarımızı söylemek icap ettiğimde Karabük’ten bahsettiğimde bu üçü aklıma geliyor” dedi.
Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 3 Nisan’ın Karabük için önem arz eden bir tarih olduğunu kaydederek, Karabük Üniversitesi’nin özellikli bir üniversite olduğunu ve çok yol kat ettiğini söyledi.
Karabük Üniversitesi’nin 12 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptığını aktaran Polat, “Bu öğrenciler ülkelerinin elçileri olarak görev yapıyor. Bizi en yakın takip eden İstanbul Üniversitesi 10 bini bulmadı. Geldiğimiz nokta çok önemli” ifadelerini kullandı.
3 Nisan’ın sanayi günü olarak ilan edilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına isteklerini ilettiklerini belirten Karabük TSO Başkanı Mehmet Mescier, “Umuyoruz ki önümüzdeki yıl 3 Nisan gününü Karabük’ün kuruluşuyla birlikte sanayi günü olarak da kutlamış olacağız” şeklinde konuştu. Mescier, uluslararası 3 Nisan FENOFEM Sanal Sanayi Fuarının kentin ekonomisinin dayandığı metal alanında dijital bir açılım olmadığını, kent itibarı konusunda yapılmış iletişim çalışması olarak önem taşıdığını ifade etti.
Konuşmaların ardından Vali Gürel tarafından belge takdimi yapıldı.

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