KARDOFF’ta Ahmet Demir yeniden güven tazeledi

Karabük Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü Derneği (KARDOFF) Başkanı Ahmet Demir, yeniden güven tazeledi.

Karabük Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü Derneği 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. 1996 yılından bu yana faaliyette olan derneğin Öğlebeli Gençlik merkezinde yapılan kongresinde üyeler tek liste ile seçime gitti.

Kongre sonrası üyelere hitaben teşekkür konuşması yapan KARDOFF Başkanı Ahmet Demir, kulüp olarak daha güzel işlere birlikte imza atacaklarına inandıklarını söyleyerek, “ Karabük Off Road Kulübünün daha iyi yerlere gelmesi için sadece yönetimin değil bütün üyelerimizin fikirlerine ihtiyacımız var ve bunları iyi bir şekilde değerlendirmeye alıyoruz. Kulübümüz TOSFED tarafından tescilli olduğundan günümüzde karşımıza farklı farklı gruplar çıkıyor ve çıkacaktır da. Bu kulübümüzün çok iyi yerde olduğunun da anlamına gelmekte. Geçmişi 1996 yılında başlayan Karabük OffRoad kulübünün bu zamana kadar dirayetli bir şekilde gelmesinin tek sebebi kulüp içerisinde bizimde tabir ettiğimiz gibi ‘Kardoff Kardeşliği’ adı altında insanların birbiri arkasında ve yan yana durmasından kaynaklandığını unutmayalım. Karabük Off Road kulübü kurulduğu günden buyana bize ihtiyacı olan herkesin yanında olmuştur. Mülki amirlerden ve kolluk kuvvetlerinden gelen talepleri ne varsa buna hızlı bir şekilde cevap veren bir kulüp olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Dünyayı ve ülkemizi etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıl boş geçti ama geçen sene Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yaptık. Bunun yanında komşu ilimiz Kastamonu’da meydana gelen sel felaketlerinde kulübümüz yardım elini uzatmış, 3 gün boyunca ulaşılamayan köylere gıda ve diğer ihtiyaçları ulaştırdık. Kulüp olarak bu yılda farklı etkinlik ve kamplarla ilgili yönetim olarak bir dizi çalışmalarız var. Ben şimdiden tüm İslam aleminin Ramazanı şeriflerini tebrik ederim” dedi.

Yapılan kongre sonrası yeniden güven tazeleyen Ahmet Demir başkanlığında Karabük Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü Derneği yönetimi ise şu isimlerden oluştu; “ Alpay Eliçek, Coşkun Şen, Hakan Çetin ve Şaban Vurulmuş. Denetim Kurulu, İbrahim Ertan, Furkan Topçu, Hasan Can Güldemir. Disiplin Kurulu ise Mustafa Tekin, Okan Aslan ve Turan Tunay”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.