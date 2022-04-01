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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Vergili, babasının adını taşıyan okulda deneyimlerini gençlerle paylaştı

İHA

Başkan Vergili, babasının adını taşıyan okulda deneyimlerini gençlerle paylaştı

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, “Hami Kurum” Projesi içerisinde babasının adına yaptırdığı Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Gençlerle deneyimlerini paylaşan Başkan Vergili ayrıca öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Cemiyet hayatına 199092 arasında üstlendiği Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi ile atıldığını belirterek konuşmasına başlayan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, “ Cemiyet hayatına 20’li yaşlarda atıldık, hatta o yaşta Haddeci İşverenler Sendikası Genel Sekreter görevini üstlendik, bu bizim için iyi bir deneyimdi. 18 yaşından sonra sürekli çalıştım. Demir çelik sektöründe güzel tecrübelerimiz oldu. Bir gün geldi Karabük halkı bizi bu göreve layık gördü. Hayatımızda dünyanın birçok yerinde bulunduk ve farklı deneyimler yaşadık, birçok zeki ve başarılı insanla tanıştık. Ama halen 3. Dünya ülkelerinde ilerleme sağlayamamış, asimile edilmiş insanları da gördük. Bir Fen Lisesi öğrencisi olarak ileride bunları sizde göreceksiniz, onların en büyük ortak özelliği şudur; mesela kendilerine doktor dediğiniz zaman hemen size ‘En iyi doktor bizim doktor’ derler. En iyi pilot dediğiniz zaman onunda kendilerinden çıktığını söylerler. Onlarda hep en iyi olma merakı vardır ama hiç ilerleyememe söz konusudur. Hatta yakın bir arkadaşımın eşi Cezayirli idi, ‘Türk doktorlarına güvenmiyorum’ dedi, gitti orada olunmayacak bir ameliyatı oldu ve 3 ay sonrada vefat etti.
Komünist düzeni gören, onların yaşam tarzını bilen ve onlarla ticaret yapan son kuşaklardan biriyim. Bu konuda ender kişilerden biriyim. O tarihte SSCB, Romanya, Macaristan, Yugoslavya ve Macaristan gibi ülkelerle ticaret yaptım. İnişli çıkışlı bir hayatın ardından, zor ve güzel günlerin ardından buralara kadar geldik. Ben şuna inanıyorum; ileride çok iyi yerlere geleceksiniz, mesleğinizde çok iyi yerlere geleceksiniz ve çok başarılı yöneticiler olacaksınız. 2009’dan bu yana okuldan mezun olan çok başarılı arkadaşlarımız oldu. İleride bir kümeleşme içerisinde olacaksınız. Mesela şuanda Galatasaray Lisesi mezunlarının bir kümeleşmeleri vardır ve birbirlerine büyük destek verirler. Buna Kabataş ve Robert Kolejini de örnek verebiliriz. Onlar asırlık çınarlar, bizim okulumuz daha yeni. Sizin de ileride birbirinize destek olacağınıza yürekten inanıyorum. Cenabı Allah inşallah o günlerin bir kısmını da bizlere görmeyi nasip eder” şeklinde konuştu.
Daha sonra gençlerin sorularını yanıtlayan Başkan Vergili’ye günün anısına İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş tarafından plaket takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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