Yerleşim yerine gelen çakalın uluması sonu oldu Kangal peşine düştüğü çakalı telef etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yerleşim yerine gelen çakalın uluması sonu oldu Kangal peşine düştüğü çakalı telef etti

İHA

Yerleşim yerine gelen çakalın uluması sonu oldu Kangal peşine düştüğü çakalı telef etti

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı Köyünde kangal cinsi köpek ipini kopararak yerleşim yerine gelip uluyan çakalı telef etti.
Değirmenyanı Köyü Erfeyli Mahallesinde aç kalan çakal yerleşim yerine kadar yaklaştı. Çakalın ulumasını duyduktan sonra tehlikeyi sezen kangal, bağlı olduğu ipi kopararak peşine koştu. 5 dakika sonra sesleri duyan Serkan Dedeoğlu isimli vatandaş, olay yerine gittiğinde kangalın çakalı telef ettiğini gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fırtınanın kopardığı elektrik telleri yangın çıkardı
YEREL HABERLER Fırtınanın kopardığı elektrik telleri yangın çıkardı
Belediye personeli sıkıştığı araçtan yaralı olarak kurtuldu Sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç refüjdeki aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Belediye personeli sıkıştığı araçtan yaralı olarak ...
KBÜ’de “Demirgül Cami” ve “Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Hayratı” açılışı yapıldı
YEREL HABERLER KBÜ’de “Demirgül Cami” ve “Şehit Tümgeneral Aydoğan ...
Kuvvetli rüzgâr Karabük’te zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Kuvvetli rüzgâr Karabük’te zor anlar yaşattı
Ağır sanayide 85 yılı geride bırakan KARDEMİR, Türkiye’nin kalkınmasında öncülük ediyor Çeltik tarlasından çelik sanayisine geçen bir hikaye
YEREL HABERLER Ağır sanayide 85 yılı geride bırakan KARDEMİR, ...
Başkan Sözen, “Bu yılda çok önemli yatırımlara imza atacağız” Karabük İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Başkan Sözen, “Bu yılda çok önemli yatırımlara imza ...
Çorbacı, Karabüklü hemşehrileri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Çorbacı, Karabüklü hemşehrileri ile bir araya geldi
Erzurumlular Derneği’nden ramazan öncesi 400 adet yardım kolisi
YEREL HABERLER Erzurumlular Derneği’nden ramazan öncesi 400 adet ...
Başkan Vergili, babasının adını taşıyan okulda deneyimlerini gençlerle paylaştı
YEREL HABERLER Başkan Vergili, babasının adını taşıyan okulda ...
Ramazan öncesi fırınlar denetlendi
YEREL HABERLER Ramazan öncesi fırınlar denetlendi
KARDOFF’ta Ahmet Demir yeniden güven tazeledi
YEREL HABERLER KARDOFF’ta Ahmet Demir yeniden güven tazeledi
Karabük’te toz taşımı, araçların üstünü çamur edince oto yıkamacılar hareketlendi
YEREL HABERLER Karabük’te toz taşımı, araçların üstünü çamur edince ...
Karabük’te davulcular sınavdan geçti
YEREL HABERLER Karabük’te davulcular sınavdan geçti
Safranbolu Turizm Çalıştayı sona erdi
YEREL HABERLER Safranbolu Turizm Çalıştayı sona erdi
FENOFEM Sanal Sanayi Fuarı'nın açılışı Karabük Üniversitesi’nde yapıldı
YEREL HABERLER FENOFEM Sanal Sanayi Fuarı'nın açılışı Karabük ...
Protokol ve öğrenciler şehir parkında kitap okudu
YEREL HABERLER Protokol ve öğrenciler şehir parkında kitap okudu
Bayraktar’dan birlik ve beraberlik vurgusu KARDEMİR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar: “Birlik ve beraberlikle daha büyük başarılar elde edeceğiz” “Bu birliğe ne kadar sahip çıkılırsa istihdamdan finansal verilere kadar çok güzel işler başarırız”
YEREL HABERLER Bayraktar’dan birlik ve beraberlik vurgusu KARDEMİR ...
Öğrenciler elektrikli otomobille TEKNOFEST'e katılacak
YEREL HABERLER Öğrenciler elektrikli otomobille TEKNOFEST'e ...
KARDEMİR'den satış duyurusu
YEREL HABERLER KARDEMİR'den satış duyurusu
Safranbolu'da öğrencilerden anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER Safranbolu'da öğrencilerden anlamlı etkinlik

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.