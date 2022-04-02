Karabük Yenişehir GSK’dan, Süper Lig yolunda altın gibi galibiyet Karabük Yenişehir GSK 32 - Göztepe 29

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 1.Lig’de mücadele eden Karabük Yenişehir Gençlik ve Spor Kulübü rakibi Göztepe’yi 3229 yenerek playoff müsabakaları için önemli bir adım attı.

Karabük Yenişehir Gençlik ve Spor Kulübü bu galibiyetle iç sahadaki son karşılaşmasını oynadı ve kalan son iki maçından sonra Süper Lig’e yükselmek için oynanacak playoff müsabakaları için avantaj elde etti.

Karabük Soğuksu Merkez Spor Salonu’nda saat 14.00’de başlayan mücadelede Karabük temsilcisi rakibi Göztepe karşısında ilk yarıyı 1411 önde kapatırken üstün oyununu maç boyunca devam ettirdi ve karşılaşmayı 3229 kazandı. Bu galibiyetle Karabük Yenişehir GSK playoff'ları garantilerken playoff'larda avantajlı olabilmek için ligi ikinci sırada bitirmek istiyor.

Karşılaşma sonrası İHA muhabirine açıklama yapan Karabük Yenişehir GSK Antrenörü Sinan Şener, kazandıkları bu maçın çok önemli olduğunu belirterek, “Göztepe’nin son maçı kaldı. Playoff oynayıp oynamayacağı o zaman belli olacak. Önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağımız Bahçelievler BLD SK maçı bizim için çok önemli. O maçta kesinlikle galip gelmemiz ve playoff'lara ikinci olarak gitmemiz lazım. İkinci olarak playoff'lara gidersek iki puan ile gideceğiz. Karşılaşacağımız bir puan ve sıfır puana sahip takımları tecrübelerime dayanarak yeneceğimizi düşünüyorum. Yenersek Karabük Yenişehir GSK’yı Süper Lig’de göreceğimizi düşünüyorum” dedi.

Süper Lig’e yükselmenin tek başına bir şey ifade etmediğini ifade eden Şener, “Süper Lig’e yükseldikten sonra da destek çok önemli. Büyük destekler ve sponsorlar gerekiyor. Çünkü sadece buradaki gençlerle olmaz. Takviye yapmamız gerekecek. Takviyeler şuan elimizdeki kadrolardan daha büyük bütçeli olacak. İnşallah Karabük’ü güzel yerlere getiririz. Bize de destek verirler” şeklinde konuştu.

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