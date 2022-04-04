Karabük’te yetiştirilecek fıstık, köylüler için gelir kaynağı olacak

Karabük’te budanmaya başlanılan bakımsız sakız ağaçları aşılanmayla birlikte 4 yıl sonra vereceği kaliteli fıstık, köylüler için ciddi gelir kaynağı olacak.

Merkez ilçeye bağlı Çerçiler köyü Mahallesinde Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar öncülüğünde sakızağacı (menengiç) ve çitlembik (melengiç) ağaçlarının zarar veren ve kuruyan bölümleri için budama çalışması yapıldı. Antep fıstığı yetiştirmek için gönüllü olan köylülerle bir araya gelen Açar, sakız ağaçlarının doğru bir şekilde budanması gerektiğine dair uygulamalı olarak bilgiler aktardı. ‘Sakız Ağaçlarının Gözleri Kırsal Kalkınma ve İstihdama Uyanıyor: Karabük İli Atlantik Sakızı Örneği’ isimli projesi ile kentte doğal bir kaynak olan sakız ağaçlarına Haziran ayında yapılacak olan aşılama ile de 34 yıla kadar elde edilecek ürünlerin köylüler için ciddi bir gelir kaynağı olması hedefleniyor.

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