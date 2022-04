SAKEM katılımcılara meslek öğretiyor

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!

Safranbolu Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezinde (SAKEM), Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile başlatılan kurslara ilgi her geçen gün artıyor.

Safranbolu Belediyesi bünyesinde Barış Mahallesi, Emek, Aşağı Tokatlı ve Yukarı Tokatlı mevkilerinde açılan SAKEM’de çeşitli branşlarda kurslar veriliyor. Daha çok kadınların tercih ettiği merkezler sayesinde meslek sahibi olunurken, katılımcılar günlük hayatın stresini de atıyor.

SAKEM’in günlük hayatın her yerinde olmaya devam ettiğini belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Kurslarımızın her biri, alanında uzman eğitmenler tarafından verilmekte. Burada Halk Eğitim Merkezimizin katkıları ile çeşitli alanlarda verdiğimiz kurslar, yalnızca bir şeyler öğrenmek anlamına gelmiyor. Kursiyerler, burada öğrendiklerini günlük hayatlarına da yansıtarak aile bütçelerine katkı da sağlayabiliyorlar.” dedi.

Merkezlerde 19 ayrı branşta kursların verildiğini kaydeden Başkan Köse, “Bunların arasında yabancı dil, takı tasarımı, pastacılık, yabancı diller, iğne oyası, yağlı boya ve diksiyon vb. yer almakta. Erkek kursiyerlerin de olduğu ancak özellikle kadın vatandaşlarımızın tercih ettiği SAKEM, kursların haricinde günlük hayatın stresinin atılmasına da vesile oluyor. Bizlere güvenen, kurslarımıza katılım sağlayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum. Kurslarımız aralıksız devam edecek” ifadelerini kullandı.

Bu yıl gerçekleştirilen 26 kurs için 356 kişi başvuru yaptığı aktarıldı.

