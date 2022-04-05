Okul bahçeleri meyve fidanlarıyla zenginleşiyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Dikili Ağacın Olsun" Projesi doğrultusunda okul bahçelerine meyve fidanları dikiliyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, doğaya verilebilecek en güzel hediyenin ağaç dikmek olduğunu belirtti. Gümüş, "Bir fidanı toprakla buluşturmak, büyüyüp yeşermesini sağlamak kendimiz ve çocuklarımızın geleceği için atabileceğiniz en önemli adımlardan biridir. Bu bağlamda ilçemizde sürdürdüğümüz projeyle öğrencilerimiz; çeşitli fidanları toprakla buluşturarak, hem okul bahçelerimizin yeşillendirilmesine katkı sağladıklarını hem de kendi elleriyle diktikleri fidanların bakımını yapmak, meyvesini tatmak suretiyle ağaç ve doğa bilinci kazanıyorlar" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.