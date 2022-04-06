MÜSİAD’tan 500 boyama kitabı

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Kütüphane haftası etkinlikleri içersinde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, köy okullarındaki çocuklar için 500 boyama kitabı hediye etti.

ÖzBüro İş Sendikası Karabük Şubesi sosyal sorumluluk projesi içerisinde başlattığı çalışmaya MÜSİAD Karabük Şubesi duyarsız kalmadı.

Sendikanın sosyal sorumluluk projesiyle belirlediği Eskipazar ve Yenice ilçesindeki köy okullarında eğitim gören çocuklara Kütüphane haftası etkinlikleri içinde boyama kitabı ile buluşturmayı hedefledi. Sendikanın yaptığı projeye MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal 500 adet boyama kitabı ve boya kalemleri ile destek verdi.

Sendika Şube başkanı Damla Yılmaz Ekemen, katkı ve desteklerinden dolayı Ünal’a teşekkür etti.

(YE YE)

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