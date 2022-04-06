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Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden hastane çalışanına gözyaşlarıyla veda ettiler

İHA

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden hastane çalışanına gözyaşlarıyla veda ettiler

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli Suat Şen görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Şen’i mesai arkadaşları ve hastane çalışanları gözyaşlarıyla veda ederek ebediyete uğurladı.
Karabük Eğitim Araştırma Hastanesinde uzun yıllardır muhasebe bölümünde çalışan evli ve 2 çocuk babası Suat Şen (43) görevi başındayken fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Şen’e ilk müdahaleyi hastanenin kardiyoloji bölümü doktoru yaptı. Damar tıkanıklığı tespit edilen ve hızlıca anjiyoya alınan Suat Şen yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Şen için hastane bahçesinde tören düzenlendi. Törene İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, Hastane başhekimi Doç. Dr. Nihat Yılmaz, doktor ve hemşireler ile hastane personeli katıldı.
Burada kısa bir konuşma yapan Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nihat Yılmaz, “ Kendisi çok iyi insandı. Şu mübarek günde görevini en iyi şekilde ifa ederken, oruçluyken bu şekilde vefat etmesi inşallah Allah katında şehit hükmünden olur. Biz ondan razıydık, Allah’ta ondan razı olsun” diyerek duygularını ifade etti.
İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ise, oldukça üzgün ve hüzünlü bir gün yaşadıklarını ifade ederek, “ Çok kıymetli, değerli ve sevdiğimiz arkadaşı ebediyete uğurluyoruz. Herkes çok üzgün ve teessür içindeyiz. Suat kardeşimi yıllardır çalışkanlığı ile tüm çalışma arkadaşlarına örnek olmuş ve çevresi tarafından sevilen bir kardeşimizdi. Her vefat bizler için ders niteliğinde. Çalışma içerisinde değişik sorunlar ve sıkıntılar yaşıyoruz hepimiz ama hayatın ne kadar kısa olduğunu Suat kardeşimiz bize bir kez daha gösterdi. Ben bu vesile ile tüm çalışma arkadaşlarıma, çalışma hayatları boyunca zaman zaman tartışları yada şakalaştıkları arkadaşlarının hiçbir zaman kalplerini kırmamalarını hatırlatmak istedim. Bazen yüz yüze helalleşmeye vakit bulmadan onlardan ayrılıyoruz, Suat kardeşimizde böyle oldu. Bazen hasta yakınları bizlere derki şöyle müdahale olsaydı, kurtarılabilirdi filan diye. Suat kardeşimiz doktor arkadaşımızın yanına bizzat giderek kendi durumunu bahsediyor ama tüm ekibin müdahalesine rağmen anjiyo yapılmasına rağmen hastane içerisinde kendisini kaybettik” dedi.
Konuşmaların ardından helallik alınarak dua edilmesinin ardından Suat Şen’in cenazesi Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü köyü Karşıyaka mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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