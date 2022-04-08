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Genç kızlar voleybol grup eleme müsabakaları Karabük'te düzenleniyor

İHA

Genç kızlar voleybol grup eleme müsabakaları Karabük'te düzenleniyor

Karabük’te 5 ilden takımın katılımıyla gerçekleşen genç kızlar voleybol grup eleme müsabakaları başladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Karabük, Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve Çankırı illerinden 5 takım yer alıyor.
10 Nisan Pazar günü tamamlanacak olan müsabakaların ardından gruptan çıkan takımlar Türkiye şampiyonasında mücadele edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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