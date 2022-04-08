Yaralı balıkçıl ve sakarmeke tedavi altına alındı

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Karabük’te yaralı halde bulunan balıkçıl ile sakarmeke kuşları tedavi altına alındı.

Karabük’te vatandaşlar tarafından bulunan sakarmeke ve balıkçıl kuşları durumun bildirilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Karabük Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

Veteriner kliniğinde yapılan ilk incelemede halsiz ve yorgun olduğu tespit edilen sakarmeke müşahede altına alınırken, balıkçıl da tedavi altına alındı.

İki kuş tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacak.

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