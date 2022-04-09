Karabük'te heyelan; yol çöktü, 2 binada hasar var

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Yasin ALDEMİR/ KARABÜK, (DHA)KARABÜK´te, heyelan meydana gelen mahallede yol çökerken, 1'i kullanılmayan 2 bina hasar gördü. Bina tahliye edilirken, bölge de trafiğe kapatıldı

Kartaltepe Mahallesi Şirin Sokak´ta, sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Kot farkı nedeniyle binaların üzerinde bulunan yolda da çökme oldu. 1'i kullanılmayan 2 bina hasar görürken, ihbarla bölgeye polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Kullanılan bina, hemen tahliye edildi. Binaların bazı kısımlarında çatlaklar oluştuğu görüldü. Yolun çöken kısmına güvenlik şeridi çekilirken, bölge de ulaşıma kapatıldı. Ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2022-04-09 13:29:37



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