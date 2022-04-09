Karabük Yenişehir GSK ligi galibiyetle noktaladı

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Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1.Lig'de mücadele eden Karabük Yenişehir Gençlik ve Spor Kulübü deplasmanda rakibi Bahçelievler BLD SK’yı 2928 yenerek ligi galibiyetle noktaladı.

Karabük Yenişehir Gençlik ve Spor Kulübü deplasmanla kazandığı bu karşılaşma ile ligi ikinci sırada tamamladı ve playoff öncesi 2 puan avantaj elde etti.

İstanbul Şehit Er Mustafa Özel Spor Kompleksi’nde saat 16.00'da başlayan mücadelede Karabük temsilcisi rakibi Bahçelievler BLD SK’yı karşısında ilk yarıyı 1514 geride kapatırken karşılaşmayı 2928 kazandı.

2 puan avantajla playoffa giden Karabük Yenişehir GSK, 2124 Nisan tarihleri arasında Tokat’ta Mihalıççık SK, Seyhan Belediyespor, 1955 Batman BLD, Ordu Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Karabük temsilcisi Tokat’tan Süper Lig’e yükselerek şehre dönmek istiyor.

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