TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Edirnespor: 6

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TFF 3. Lig 3.Grup’ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, sahasında karşılaştığı Edirnespor’a 60 mağlup oldu.



Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu

Hakemler: Ahmet Balkan xx, Halil Altun xx, Volkan Altun xx

Kardemir Karabükspor: Halit xx, Sezer x, Doğukan x, Melih Berat x (Mikail dk. 87 ?), Ahmet Enes x (Davut dk. 41 x), Ali Kemal x, Furkan Erdağı x, Mustafa x, Seyithan x (Muhammed Emin dk. 67 x), Ahmet Yusuf x (Mert Ali dk. 67 x), Yasin Tabak x (Arda dk. 67 x)

Edirnespor: Ahmet xx, Kaan xxx, İsmail xxx, Gencay xx (Çağlar dk. 66 xx), Sertaç xxx (Baran dk. 75 xx), Uğur xx (Abdussamet dk. 75 xxx), Atakan xxx (Emirhan dk. 79 x), Güney xx, Furkan xxx, Önder xx (İsmail Balbay dk. 66 xx), Engin xxx

Goller: Atakan (dk. 11 ve 17), Engin (dk. 25), Güney (dk. 37), Abdussamet (dk. 84), Kaan (dk. 86)

Sarı kartlar: Ali Kemal, Doğukan (Karabükspor)

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