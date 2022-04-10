Karabük Cengiz Ünal 1.Amatör Ligi’nde play-off heyecanı devam ediyor

Karabük Cengiz Ünal 1.Amatör Ligi’nde playoff heyecanı devam ediyor.

5000 Evler Sahası’nda oynanan 3.hafta maçlarıyla playoff mücadelesi devam ederken karşılaşmalara ilgi oldukça yoğundu.

Karabük Cengiz Ünal 1.Amatör Ligi’nde Bölgesel Amatör Lig’ e (BAL) yükselmek için oynanan playoff maçları sürüyor. Bugün oynanan mücadelelerde Adatepe Dökecekspor, Karabük Demirspor’u 60 ile geçerken Safranboluspor, Bulakspor’u 40 ile geçti. Günün son karşılaşmasında ise Karabük 1937 SK ile Kapullu FK 00 berabere kaldı. Bu sonuçlarla beraber playoff grubunda puan kaybı yaşamayan tek takım Adatepe Dökecekspor oldu. Playoff heyecanı 13 Nisan ve 17 Nisan’da oynanacak maçlarla son bulacak ve Karabük’ü BAL Ligi’nde temsil edecek takım belli olacak.

Gündüz saatlerinde başlayıp akşama kadar süren mücadelelere ise futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. Bir tribün düzeni olmasa da vatandaşlar kamp sandalyelerine ve kartonlara oturarak mücadeleleri takip etti.

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