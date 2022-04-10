Selde yıkılan köprü yeniden ulaşıma açıldı

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Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Ovaçalış köyünde, sel nedeniyle hasar gören köprü yeniden ulaşıma açıldı.

Eflani'de geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağmur sonrası meydana gelen selde Ovaçalış Köyünde köprü yıkılmıştı. İl Özel İdaresi ekipleri bölgede inceleme yaptıktan sonra çalışma başlattı.

Menfez koyarak inşa edilen köprü yeniden ulaşıma açıldı.

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