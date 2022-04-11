Davul zurna eşliğinde sahura Mehter Marşı ile kalkıyorlar

Karabük’te Ramazan davulcusu Recai Demir (47), mahalle sakinlerini sahura davul zurna eşliğinde Mehter Marşı ile kaldırıyor.

Kentte uzun yıllardır Ramazan davulcusu olarak vatandaşları manilerle sahura kaldıran Recai Demir, bu yıl oğlunun ve onun arkadaşının da yardımıyla davulzurna eşliğinde Kartaltepe Mahallesi sakinlerini mehter marşı ile sahura kaldırıyor. Evlerinin balkon ve pencerelerine çıkanlar Recai Demir’i ilgiyle izledi.

Recai Demir, çocukluğundan beri bu mesleği icra ettiğini söyleyerek, “ Oğlumla birlikte bu işi yapıyoruz. Bizim gelenekselimiz olduğu için manilerle devam ediliyordu. Birde mehter yapalım, zurna katalım dedik. Hoşgörüyle karşılandı. Vatandaşlar devamlı olsun diyor ve teşekkür ediyor. Her akşam olmuyor tabii bazen boşluk veriyoruz. Mehter yapmaya başlayınca vatandaşlarla güzel diyaloglar oldu, alkışlar falan başladı. Böyle olunca devam ettirelim dedik. Aralara zurna ile ilahi katmaya başladık’’ dedi.

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