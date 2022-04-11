TSO Meclis Başkanı Yılmaz’dan, konutlarda uygulanan KDV açıklaması

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Meclis Başkanı Hüsnü Salih Yılmaz, konutların tesliminde uygulanacak KDV oranlarına ilişkin çok önemli yeni düzenlemeler getirildiğini ancak, Karabük gibi görece küçük şehirlerde ve büyükşehirlerin bazı ilçelerinde ikamet eden vatandaşların konut alımlarında zor durumda bırakıldığını söyledi.

TSO Meclis Başkanı Yılmaz, daha evvel konut teslimlerinde KDV oranı konusunda mevcut uygulamada, büyükşehirlerde, lüks veya birinci sınıf inşaat şeklinde yapılan, net alanı 150 metre kareye kadar olan konutların tesliminde, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine inşaat yapılan arsanın Emlak Vergisi Kanununa göre tespit edilen arsa birim metrekare vergi değeri dikkate alınıyordu ve buna göre KDV oranı yüzde 1, 8 ve veya 18 olarak uygulandığını anımsatarak, Karabük gibi yüzde 85 oranında 150 metrekarenin altında konut inşa edilen bir şehirde yüzde 1 KDV oranının yüzde 8’e çıkarıldığını kaydetti.

“Dar gelirli vatandaşın konut alım imkânı kısıtlandı”

Eski uygulamaların 5359 sayılı kararla 1 Nisan 2022 tarihi itibariyle ruhsatı alınacak projeler için yürürlükten kaldırıldığını dile getiren Yılmaz, “ Yeni düzenlemeye göre yapı ruhsatı 1 Nisan 2022 ve sonrasında alınan projeler içersinde inşa edilen konutların tesliminde KDV oranı, net alanı 150 metrekareye kadar konutların tesliminde, KDV oranı yüzde 8, net alanı 150 metrekarenin üstünde olan konutların teslimi için yüzde 18 olarak belirlendi. Böylece avantajlı konumda olan ve çoğunlukla dar gelirli vatandaşlarımıza faydası olan 150 metrekarenin altı için yüzde 1’lik KDV uygulaması yüzde 8’e çıkarken, yine çoğunlukla sosyoekonomik gücü yüksek vatandaşlarımıza hitap eden 150 metrekarenin üstündeki dairelerin KDV’sinde indirim yapılmış oldu. Dar gelirli vatandaşlarımızın alım gücünü kısıtlayan uygulamayı uygun bulmadığımızı ve gereken değişikliklerin yapılması hususunda çalışmaları yürütmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’ne talebimizi ilettik. Başta üyelerimiz ve tüm Karabüklü vatandaşlarımızın faydasına çalışmayı öncelik kabul ediyoruz” dedi.

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