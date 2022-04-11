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Başvuruların devam ettiği Altın Safran Belgesel Film Yarışması'na 90 ülkeden 851 başvuru

İHA

Başvuruların devam ettiği Altın Safran Belgesel Film Yarışması'na 90 ülkeden 851 başvuru

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 23’üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali bünyesinde yapılacak yarışmalara şimdiye kadar 90 ülkeden 851 kişi başvurdu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle 811 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde yapılacak belgesel ve fotoğraf yarışmalarının başvuruları sürüyor. Danışmanlığını Karabük Üniversitesi’nin yaptığı belgesel film kategorisine 90 ülkeden 851 kişi başvurdu. Yarışmaya katılmak isteyenler belgesel kategorisinde 18 Nisan’a, fotoğraf kategorisi için 10 Mayıs’a kadar başvuru yapabilecekler.
Tarihi ilçenin festivalle uluslararası arenada daha çok ses getirmesini hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Elif Köse, yarışmaların bu amaca hizmet edebilecek en etkili organizasyonlar olduğunu söyledi. Köse, 23 yıldır başarı ile düzenlenen festival altındaki yarışmalara başvuruların sürdüğünü ifade etti. “Safranbolu, kendisine emanet olan kültürel değerleri koruması, gelecek kuşaklara aktarması ile her daim gündemde kalmış, başarılı olmuş bir kent” diyen Köse, “Biz de bu anlamda üstümüze düşeni yapmakla yükümlüyüz. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’ni düzenleyen kurum olarak bu idrakle çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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