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Yasin ALDEMİR/ KARABÜK, (DHA)KARABÜK´te, çocuk parkında heyelan meydana gelirken, 4 metre çökmenin olduğu alanda istinat duvarı yıkıldı.

Kentte aralıklarla etkili olan yağmur nedeniyle 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 40 No´lu Sokak'ta bulunan çocuk parkında, heyelan meydana geldi. 4 metrelik çökmenin olduğu alanda istinat duvarının da yıkıldığı görüldü. Parktaki bazı dükkanların zeminlerinde çatlak oluştuğu belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Karabük Yasin ALDEMİR

2022-04-12 15:44:43



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