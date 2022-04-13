Nisan ayında Eflani ilçesi beyaz örtüyle kaplandı

Karabük’ün Eflani ilçesi gece itibariyle etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük’ün yüksek kesimlerinde olduğu gibi ilçe merkezinde de kar yağışı etkili oldu. Eflani ilçesi gece yarısı itibariyle yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. Sabah işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar karla kaplı araçlarını temizlerken, bazı sürücüler hazırlıksız yakalanması nedeniyle zor anlar yaşadı. Baharı bekleyen vatandaşlar güne karla uyanınca şaşkınlık yaşarken, kar kalınlığı ilçe merkezinde 5, yüksek kesimlerde 20 santimetreyi buldu.

Orhan Savaş isimli vatandaş, baharı beklerken kar yağışının etkili olduğunu belirterek, “Kar berekettir diyoruz. Yaz ayları inşallah buna göre güzel geçer. Su sıkıntısı olmaz” dedi.

Savaş, Nisan ayındaki kar yağışının kendilerine sürpriz olduğunu ifade ederek, sürücülerin kış lastiklerini çıkarması nedeniyle zor anlar yaşadığını kaydetti.

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