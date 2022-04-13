Karabük’te kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor

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Karabük’te aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.

Karabük’ün yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Eflani ilçe merkezinde etkili olan kar yağışı Safranbolu ilçesinin ise yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor. Karabük Bartın karayolu Beştepeler mevkii ile Yukarıdana ve Aşağıdana köylerinde etkili olan kar lapa lapa yağdı. Meyve ağaçlarının çiçek açtığı bölgede Nisan ayının ortasında lapa lapa yağan kar ise vatandaşlara şaşkınlık oluşturdu.

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