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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Güneş, yaşlılarla iftar programında buluştu

İHA

Kaymakam Güneş, yaşlılarla iftar programında buluştu

Eflani Kaymakamı Büşra Güneş, 65 yaş üstü vatandaşlarla iftarda bir araya gelerek sohbet etti.
İftar programına Kaymakam Büşra Güneş, Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, İlçe Emniyet Polis Merkezi Amir V. Yakup Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Muhammet Kurt, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Ezanın okunmasıyla hep birlikte oruçlar açılırken, yemek duasının ardından Kaymakam Güneş, vatandaşlarla tek tek görüştü.
Güneş, “Bizi güler yüzle karşıladınız, hepiniz aynı sofranın etrafında toplandınız. Buraya gelmemizin amacı sizlerle beraber olmak, iftarımızı birlikte açmak bu vesile ile birlikte olduğumuzdan dolayı onur duyuyorum. Hem sizlerin hem de bizlerin memnun olduğu bir tablo ortaya çıktı. Ramazan ayı birlik beraberliğin en üst seviyeye çıktığı bereketli bir ay. Bayramı beklemeden kırgınlıkların ortadan kalktığı, fakir fukaranın korunup kollandığı, yardımlaşmanın arttığı bir ay. İnşallah sizler de, bizler de Ramazan ayının manevi iklimine uygun hareket ederiz Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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