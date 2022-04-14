Safranbolu’da işletme personeline ilk yardım eğitimi verildi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası gereğince, Karabük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Safranbolu Belediyesi İşletme Müdürlüğü personeline Leyla Dizdar Kültür Merkezi toplantı salonunda ilk yardım eğitimi verildi.

İki gün süren eğitimlerin sonunda uygulama sınavına giren personelin sertifikalarının, 15 gün sonra verileceği bildirildi.

Oyun Evi eğitmenleri ve halk otobüsü şoförlerine verilen eğitimler; temel ilk yardım uygulamaları, hasta, yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda ilk yardım, yanık, sıcak çarpması ve burkulmalarda ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, bilinç bozukluklarında ilk yardım, zehirlenmelerde ilk yardım gibi çeşitli konuları kapsadı.

Personellere yönelik eğitimlerin devam ettiğini belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Bu alanda daha önce verilen hizmet içi eğitimlere ilk yardım eğitimlerini de eklemiş olduk. Personelin, gerek iş arkadaşlarının gerekse halk otobüslerimizde vatandaşlarımızın başına gelebilecek muhtemel bir acil durumda ne yapması gerektiğini bilmesi bizim için oldukça önemli. İlk yardım eğitimini veren İl Sağlık Müdürlüğü personeline teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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