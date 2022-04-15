Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı ve Yenice Fakülte Yüksekokul Derneğinin girişimleri ile Karabük Üniversitesi Senatosu Yenice’de toplandı. Senato Üyelerine, Yenice Fakülte Yüksekokul Derneği tarafından Ihlamur Teras Tesislerinde iftar yemeği ikramında bulunuldu.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Refik Polat, rektör yardımcıları ve senato üyelerinin katıldığı Karabük Üniversitesi Senatosu toplantısını, Yenice Meslek Yüksekokulunda yaptı. Senato daha sonra Yenice Fakülte Yüksekokul Derneği tarafından senato adına düzenlenen iftar programına katıldı.

Üniversite senatosunu Yenice’de ağırlamaktan duyduğu memnuiyeti ifade eden Belediye Başkanı Zeki Çaylı , “ Karabük Ünivertesi’nin güzide topluluğunu ilçemizde ağırlamaktan, sizlerle burada bir arada olmaktan çok mutluyuz. Yenice Belediyesi olarak Karabük Üniversitesi ile her alanda işbirliğine, Yenice Meslek Yüksekokulunun gelişmesi için üzerimize düşen vazifeyi yapmaya hazırız.” dedi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Refik Polat yaptığı konuşmada, “Bizleri ağırlayan Belediye Başkanımız Zeki Çaylı, Yenice Fakülte Yüksekokul Derneği Başkanımız Mücahit Toprak ve yönetim kuruluna, esnaflarımıza misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyoruz. Yenicelilerin yeni bölümler açılması için istekli olduklarını hep söylüyoruz. Yeniceliler, Yüksekokullarına da sahip çıkıyorlar” dedi.

Yenice Fakülte Yüksekokul Derneği Başkanı Mücahit Toprak ise, “Yenice Meslek Yüksekokuluna yeni bölümler açılmasını arzu ediyoruz. Yenice olarak buna hazırız. Yenice Meslek Yüksekokulu ilçemizin gelişmesi için büyük bir fırsat. Bizler dernek olarak bu fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz. Öğrenci potansiyelinin ilçemizde artması başta esnaflarımız olmak üzere vatandaşlarımıza katkı sağlayacak.” dedi.

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