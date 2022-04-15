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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Gürel, devam eden sağlık yatırımlarını inceledi

İHA

Vali Gürel, devam eden sağlık yatırımlarını inceledi

Karabük Valisi Fuat Gürel, kentte yürütülen sağlık yatırımlarının yapıldığı bölgeleri gezerek incelemelerde bulundu.
İlk olarak Beşbinevler 76 Yataklı Ek Hastane Binası inşaatını gezen Vali Gürel 2023 yılı içerisinde bitirilmesi ve hizmete alınması planlanan bina hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı'dan ve inşaatı yürüten müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldı. Ardından Safranbolu'da inşaatı tamamlanan Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi ve 112 ASH İstasyonunu ziyaret eden Vali Gürel, yeni binalarında hizmet vermeye başlayan 112 personeline görevlerinde başarılar diledi. İlk etapta 6 aile hekiminin görev yapacağı ve önümüzdeki hafta hizmet vermeye başlayacak olan Aile Sağlığı Merkezinde de incelemelerde bulunan Vali Gürel, Safranbolu halkına daha güzel ve modern bir binada sağlık hizmeti sunacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Son olarak Safranbolu Harmanlar'da yapılacak olan 8 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi ve 112 ASH İstasyonunun arsasında incelemelerde bulunan Vali Gürel, projesi tamamlanmış binanın bir an önce onayının alınarak yapım ihalesine geçilmesi için ilgililere gerekli talimatları verdi.
Vali Fuat Gürel’e incelemelerde Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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