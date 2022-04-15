Cevdet Akay: “ Sorunları çözüme kavuşturmak için çabalıyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cevdet Akay: “ Sorunları çözüme kavuşturmak için çabalıyoruz”

İHA

Cevdet Akay: “ Sorunları çözüme kavuşturmak için çabalıyoruz”

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu (TÜMBİKON) ile Karabük Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Cevdet Akay, düzenledikleri panel ve çalıştaylarla hedeflerinin sorunları çözüme kavuşturmak adına yol gösterici olmasını arzuladıklarını söyledi.
Akay, 2022 yılı içerisinde birçok konu ve projeyle ilgili planladıkları çalışmalarının ilkini 1416 Ocak’ta Karabük’ün Yenice ilçesinde Turizm çalıştayı olarak yaptıklarını söyledi.
Akay, “ 2022 yılının ilk ayında ‘Türkiye ve Karabük’te Turizm Çeşitleri, Sorunları ve Çözüm Öneriler Çalıştay’ını düzenleyerek, konuyla ilgili uzman ve akademisyenlerle Türkiye’nin en büyük blok ormanlarını içinde barından Yenice’de bir araya getirdik. Burada 2 gün boyunca ortaya konan görüş ve önerileri de ayrıca bir kitap olarak bastıracağız. Bizim burada asıl amacımız hedefe ulaşmada en başta karar vericiler olmak üzere hepimize yol gösterici bilgiler ve öngörüler kazandırmaktır. Bunun yanında Turizm çalıştayının ardından 15 Mart’ta bizim ev sahipliğimizde, Cam Tavanı Delen Kadınlar Platformu işbirliğiyle her biri kendi dalında uzman 15 kadına, bir ömür vererek yaptıkları başarılı çalışmalar için, ‘Emeğe Saygı Duruşu’ ödül törenini gerçekleştirdik. Medeniyetin var olabilmesi için kız çocuklarının eğitimi ve onların yaşam başarıları hayati bir önem taşımaktadır. Kadınların sosyal ve ekonomik yaşamdaki öncü rolünü takdir etme konusunda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Birbirinden farklı uzmanlık alanlarında bir ömür vermiş ve hepsi çok kıymetli gururumuz 15 kadınımıza ödüllerini seçkin davetliler ile birlikte, takdim ederken ne kadar duygulandığımı tarif etmem mümkün değil” dedi.
Son olarak Nisan ayının başında, Uluslararası göç çalıştayında sorunları ve çözüm önerilerini ele aldıklarını kaydeden Cevdet Akay, “TÜMBİKON ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen Uluslararası Göç ve Strateji Çalıştayında, yurt içinden ve dışından gelen akademisyenler ve uzmanlar kendi alanlarında son derecede yararlı bilgileri ve perspektifleri bizimle paylaştı. Bahçeşehir Üniversitesinin Beşiktaş Kampüsünde gerçekleştirilen “Uluslararası Çalıştay: Türkiye’nin Güncel Jeopolitik ve Toplumsal Meseleleri ve Çözüm Önerileri” başlıklı çalıştay, İngiltere’den, Fransa’dan ve Türkiye’nin çeşitli illerindeki üniversitelerden, göç ve strateji konularında çalışan sivil toplum kuruluşları uzmanlarından oluşan seçkin bir katılımla gerçekleşti. Çalıştayda, ilgili ve yoğun bir dinleyici kitlesi önünde, güncel gelişmeler ışığında ülkemizin küresel ortamda göç ve diğer jeopolitik, sosyal sorunlarını ele alan bildiriler sunuldu. Türkiye’nin hem Suriyeli hem de diğer ülkelerden gelen göçmen ve sığınmacılar nedeniyle çeşitli sorunlar yaşadığını biliyoruz. Ülkenin çeşitli alanlardaki sorunlarını bilim insanlarıyla ve üniversitelerle işbirliği içinde ele alıp, ortaya çıkacak görüşleri ve çözüm önerilerini TÜMBİKON olarak ilgili makamlara ulaştırmayı hedefliyoruz. Bildirilerin kitabını TÜMBİKON olarak bastıracağız. Çalıştayımızın son derecede başarılı ve verimli bir şekilde sonuçlanmasından son derecede memnuniyet duyuyorum. ” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Gürel, devam eden sağlık yatırımlarını inceledi
YEREL HABERLER Vali Gürel, devam eden sağlık yatırımlarını inceledi
Karabük Üniversitesi Senatosu Yenice'de toplandı
YEREL HABERLER Karabük Üniversitesi Senatosu Yenice'de toplandı
Karabük’te Mart ayında 344 konut satıldı
YEREL HABERLER Karabük’te Mart ayında 344 konut satıldı
Safranbolu’da işletme personeline ilk yardım eğitimi verildi
YEREL HABERLER Safranbolu’da işletme personeline ilk yardım eğitimi ...
Vali Gürel muhtarlara yönelik verilen eğitim toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Vali Gürel muhtarlara yönelik verilen eğitim ...
Hentbol Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası çeyrek finallerle devam ediyor
YEREL HABERLER Hentbol Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası çeyrek ...
Haftalık değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Haftalık değerlendirme toplantısı yapıldı
Safranbolu Belediyesi’nden kongre turizmi atağı
YEREL HABERLER Safranbolu Belediyesi’nden kongre turizmi atağı
Kaymakam Güneş, yaşlılarla iftar programında buluştu
YEREL HABERLER Kaymakam Güneş, yaşlılarla iftar programında buluştu
Tarık Yurttaş: “Karabükspor helva yenilenecek kulüp değildir”
YEREL HABERLER Tarık Yurttaş: “Karabükspor helva yenilenecek kulüp ...
Karabük’te kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor
YEREL HABERLER Karabük’te kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini ...
Karabük’te hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Karabük’te hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı
Tekstil işçisi 11 yılda 50 ton plastik topladı, 243 engelliyi tekerlekli sandalye sahibi yaptı Kaza sonrası konuşmakta güçlük çeken işçi, engellilerin hayatına dokunmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Tekstil işçisi 11 yılda 50 ton plastik topladı, 243 ...
Nisan ayında Eflani ilçesi beyaz örtüyle kaplandı
YEREL HABERLER Nisan ayında Eflani ilçesi beyaz örtüyle kaplandı
İş ve siyaset dünyası iftarda bir araya geldi
YEREL HABERLER İş ve siyaset dünyası iftarda bir araya geldi
Down sendromlu Emine, 281 gündür kayıp
YEREL HABERLER Down sendromlu Emine, 281 gündür kayıp
Prof. Dr. Akdur: "Kalbimizin düşmanı sigara, alkol, obezite ve stresten uzak durmalıyız"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Akdur: "Kalbimizin düşmanı sigara, alkol, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.