Cevdet Akay: “ Sorunları çözüme kavuşturmak için çabalıyoruz”

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu (TÜMBİKON) ile Karabük Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Cevdet Akay, düzenledikleri panel ve çalıştaylarla hedeflerinin sorunları çözüme kavuşturmak adına yol gösterici olmasını arzuladıklarını söyledi.

Akay, 2022 yılı içerisinde birçok konu ve projeyle ilgili planladıkları çalışmalarının ilkini 1416 Ocak’ta Karabük’ün Yenice ilçesinde Turizm çalıştayı olarak yaptıklarını söyledi.

Akay, “ 2022 yılının ilk ayında ‘Türkiye ve Karabük’te Turizm Çeşitleri, Sorunları ve Çözüm Öneriler Çalıştay’ını düzenleyerek, konuyla ilgili uzman ve akademisyenlerle Türkiye’nin en büyük blok ormanlarını içinde barından Yenice’de bir araya getirdik. Burada 2 gün boyunca ortaya konan görüş ve önerileri de ayrıca bir kitap olarak bastıracağız. Bizim burada asıl amacımız hedefe ulaşmada en başta karar vericiler olmak üzere hepimize yol gösterici bilgiler ve öngörüler kazandırmaktır. Bunun yanında Turizm çalıştayının ardından 15 Mart’ta bizim ev sahipliğimizde, Cam Tavanı Delen Kadınlar Platformu işbirliğiyle her biri kendi dalında uzman 15 kadına, bir ömür vererek yaptıkları başarılı çalışmalar için, ‘Emeğe Saygı Duruşu’ ödül törenini gerçekleştirdik. Medeniyetin var olabilmesi için kız çocuklarının eğitimi ve onların yaşam başarıları hayati bir önem taşımaktadır. Kadınların sosyal ve ekonomik yaşamdaki öncü rolünü takdir etme konusunda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Birbirinden farklı uzmanlık alanlarında bir ömür vermiş ve hepsi çok kıymetli gururumuz 15 kadınımıza ödüllerini seçkin davetliler ile birlikte, takdim ederken ne kadar duygulandığımı tarif etmem mümkün değil” dedi.

Son olarak Nisan ayının başında, Uluslararası göç çalıştayında sorunları ve çözüm önerilerini ele aldıklarını kaydeden Cevdet Akay, “TÜMBİKON ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen Uluslararası Göç ve Strateji Çalıştayında, yurt içinden ve dışından gelen akademisyenler ve uzmanlar kendi alanlarında son derecede yararlı bilgileri ve perspektifleri bizimle paylaştı. Bahçeşehir Üniversitesinin Beşiktaş Kampüsünde gerçekleştirilen “Uluslararası Çalıştay: Türkiye’nin Güncel Jeopolitik ve Toplumsal Meseleleri ve Çözüm Önerileri” başlıklı çalıştay, İngiltere’den, Fransa’dan ve Türkiye’nin çeşitli illerindeki üniversitelerden, göç ve strateji konularında çalışan sivil toplum kuruluşları uzmanlarından oluşan seçkin bir katılımla gerçekleşti. Çalıştayda, ilgili ve yoğun bir dinleyici kitlesi önünde, güncel gelişmeler ışığında ülkemizin küresel ortamda göç ve diğer jeopolitik, sosyal sorunlarını ele alan bildiriler sunuldu. Türkiye’nin hem Suriyeli hem de diğer ülkelerden gelen göçmen ve sığınmacılar nedeniyle çeşitli sorunlar yaşadığını biliyoruz. Ülkenin çeşitli alanlardaki sorunlarını bilim insanlarıyla ve üniversitelerle işbirliği içinde ele alıp, ortaya çıkacak görüşleri ve çözüm önerilerini TÜMBİKON olarak ilgili makamlara ulaştırmayı hedefliyoruz. Bildirilerin kitabını TÜMBİKON olarak bastıracağız. Çalıştayımızın son derecede başarılı ve verimli bir şekilde sonuçlanmasından son derecede memnuniyet duyuyorum. ” diye konuştu.

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