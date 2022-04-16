Vali Fuat Gürel, Jandarma personeli ile sahur yaptı

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli jandarma personeli ile bir araya gelerek sahur yaptı.

İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Garip Gümüş ile İl Jandarma Komutan Yrd. Albay Tuncay Caferoğlu'nun da hazır bulunduğu sahur sonrası jandarma personelleri ile sohbet eden Vali Gürel, emniyet ve asayişin temini, huzur ve güvenliğin sağlanması için fedakarca gece gündüz demeden çalışan tüm güvenlik güçlerine teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

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